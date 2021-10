La Scuola Nazionale Trasporti e Logistica comunica che sono aperte le iscrizioni al corso, completamente gratuito, per conseguire la qualifica professionale di Tecnico delle Spedizioni. Il bando è rivolto ai giovani di età tra i 18 e i 29 anni, disoccupati, inoccupati e inattivi, residenti e/o domiciliati in Liguria, in possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore.

I posti a disposizione sono 10. Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le ore 12 del 18 ottobre.

Completato il corso e superato l’esame sarà rilasciata la Qualifica Repertorio Ligure “Tecnico delle Spedizioni’- Trasporti e Logistica. Questa figura professionale sarà in possesso delle competenze per pianificare, organizzare e coordinare le procedure per la spedizione e il trasporto di merci su territorio nazionale e internazionale. È la figura che in azienda configura le attività di spedizione e trasporto, valutando esigenze e urgenze, identificando mezzi, tempi e costi, predisponendo la documentazione e espletando le formalità necessarie. Identifica pertanto la migliore modalità di trasporto in rapporto alla tipologia di merce e alla velocità di esecuzione.

Il corso, il cui inizio è previsto per novembre 2021, si articolerà in 600 ore delle quali 300 di formazione teorica e 300 di formazione in alternanza svolta in ambiente lavorativo. La parte teorica si svolgerà dal lunedì al venerdì, nella sede della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, in via del Molo 1/A alla Spezia. La formazione in alternanza sarà svolta nell’azienda Dario Perioli spa, viale Italia, 33, La Spezia e nell’azienda CNAN Italia srl, viale Italia, 33, La Spezia.

Il corso rientra in un progetto cofinanziato dall’Unione Europea-Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Per info e iscrizioni si rimanda al link di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica:http://www.scuolatrasporti.com/

Di seguito link diretto alla pagina per il download dei documenti dei bandi:https://www.scuolatrasporti.com/portfolio/bandi-aperti-tecnico-delle-spedizioni/

Scuola Nazionale Trasporti e Logistica

info@scuolatrasporti.com

Via del Molo 1/A, 19126 La Spezia (SP)

Tel +39 187 779162 / 751185

www.scuolatrasporti.com