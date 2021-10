Cna Ecipa La Spezia ha in programma un corso Haccp e uno d’aggiornamento quinquennale dello stesso.

Il corso si svolgerà in modalità on line con una capienza massima dell’aula di dieci persone in presenza, munite di green pass. Le lezioni si terranno mercoledì 27 ottobre dalle ore 15 alle 19 e proseguiranno giovedì 28 ottobre al medesimo orario, con conclusione alle ore 17 per chi deve seguire le sole 6 ore.

L’aggiornamento si terrà il 27 ottobre dalle ore 15 alle 19.

Il corso, svolto secondo la delibera della Regione Liguria 793/20123, prevede una durata di sei ore per coloro che non manipolano il cibo (camerieri, per esempio, o commercio alimenti) e otto ore per chi invece è addetto alla lavorazione (per esempio cuochi, addetti al bar anche con mansioni di cucina o impiegati in macellerie e salumerie). Sono previste invece dieci ore di lezione per chi lavora anche prodotti ittici, così come da indicazione del Dipartimento Igiene dell’Asl spezzina.

L’aggiornamento è invece di quattro ore ed è obbligatorio ogni cinque anni d’attività.

Cna Ecipa La Spezia resta a disposizione per informazioni e iscrizioni via email a ecipa@cnalaspezia.it o telefonicamente al numero 0187 598075.