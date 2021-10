Domani, martedì 5 ottobre, scuole chiuse alla Spezia.

Lo ha disposto il sindaco, Pierluigi Peracchini, che ha firmato la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune della Spezia, e sospensione dei servizi per l’infanzia e ricreativi pubblici e privati per domani.

La decisione arriva a seguito dell‘allerta arancione emessa per la giornata di domani nel Levante ligure (su tutti i bacini fino alle 13 di martedì 5 ottobre, poi gialla fino alle 15).