“Apriamo finalmente il cantiere della Gronda”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta su Facebook le parole del ministro Enrico Giovannini a un convegno di Confindustria in corso a Napoli. Lo rende noto l’agenzia Dire.

Secondo il ministro, l’accordo tra il ministero e Aspi legato al crollo di Ponte Morandi potrebbe presto portare allo sblocco dei cantieri per la realizzazione della Gronda autostradale del ponente genovese.

“Tutto quello che la Liguria doveva fare è stato fatto, compresi gli espropri previsti – ricorda il governatore nel suo post – ci auguriamo che le parole del ministro Giovannini diano finalmente il via libera all’inizio dei lavori della Gronda, un’opera fondamentale per far uscire la nostra regione dall’isolamento. Le forze politiche dicano chiaramente da che parte stanno. Io non ho dubbi: dalla parte dello sviluppo. La Liguria non può più attendere”.