Sabato 16 e domenica 17 ottobre decima edizione delle Giornate d’Autunno del Fai, Fondo Ambiente Italiano.

Tutti i visitatori potranno sostenere il Fai. È suggerito un contributo non obbligatorio di 3 euro. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati. Chi lo vorrà potrà anche iscriversi al Fai online oppure nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento. Agli iscritti saranno dedicate aperture speciali. Prenotazione online consigliata (salvo diverse indicazioni segnalate sul sito); i posti sono limitati.

Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. L’accesso sarà possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19. La certificazione verde è richiesta anche per l’ingresso ai luoghi di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

Selezione di aperture e itinerari in Liguria

GENOVA

Forte San Giuliano

Visite: sabato 16 e domenica 17 – ATTENZIONE: POSTI DISPONIBILI ESAURITI

Prenotazione obbligatoria. Ingresso consentito previa esibizione di un documento di identità in corso di validità.

LA SPEZIA

Centro Logistico di Supporto Areale dell’Aeronautica Militare e Istituto “Umberto Maddalena” di Cadimare

Visite: sabato 16

Prenotazione obbligatoria. Ingresso consentito previa esibizione di un documento di identità in corso di validità.

COLLETTA DI CASTELBIANCO (SV)

Visite sabato 16 e domenica 17

SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

Complesso museale di Villa Durazzo

Visite sabato 16

SAVONA

Fortezza del Priamar

Visite sabato 16 e domenica 17 ottobre

RIVA LIGURE e SANTO STEFANO AL MARE (IM)

Due borghi affacciati sul mare: storie di acqua e di terra

Riva Ligure

Visite domenica 17

Santo Stefano al mare

Visite domenica 17

Elenco completo dei beni aperti in LIGURIA:

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?regione=LIGURIA

Per ulteriori informazioni: www.giornatefai.it – www.fondoambiente.it o 02/467615399

IMPORTANTE: Verificare eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse