Giglio Group spa, attraverso la propria business unit “7Hype”, ha sviluppato un innovativo prodotto validato da Tech Data, colosso americano di distribuzione mondiale di prodotti e servizi it (information technology) e supportato da importanti player del settore, tra cui Intel e Red Hat.

Giglio Group, tramite 7Hype, aggiunge ai propri servizi la possibilità di realizzare portali (hub) settoriali di marketing automation basati sull’i.a. (intelligenza artificiale), dopo averne realizzati due: “Iottoday.eu” incentrato sul mondo dell’internet of things, e “Opensourcetoday.eu” incentrato sul mondo dell’open source.

L’esperienza maturata dal lavoro congiunto tra Tech Data e 7Hype, ha portato 7Hype alla creazione di un prodotto unico nel suo genere: infatti il portale permette di conversare in maniera iper-personalizzata sia con gli utenti finali sia con tutte le aziende, rivenditori, distributori, business partner coinvolti in quel determinato settore, creando così un ecosistema dove il collegamento tra domanda e offerta avviene in maniera automatizzata, portando valore ad ogni attore della filiera.

Grazie a questa soluzione altamente tecnologica e al motore di intelligenza artificiale e di predictive analysis, Giglio Group, tramite 7Hype, crea automaticamente anche un “identikit commerciale” dell’utente, aumentando così a dismisura le probabilità di conversione dello stesso e consentendo di automatizzare il dialogo e lo scambio di informazioni tra il reparto Marketing e reparto Sale grazie a una dashboard dati aggiornata in tempo reale.

Con l’identikit commerciale, Giglio Group rivoluziona totalmente il processo di vendita perché la parte commerciale dell’azienda si ritrova una fotografia molto precisa di quello che è l’utente, dai dati anagrafici ai dati comportamentali, al percorso che ha avuto all’interno del sito.

Il fulcro di questo marketing automation hub è quello di realizzare contenuti di valore per guidare l’utente creando un rapporto di fiducia con lo stesso, così da avere con lui uno scambio di domande e risposte e la possibilità di ottenere degli insight predittivi sul mercato, che altrimenti non si potrebbero avere, e di cui le aziende oggi sono sempre più alla ricerca.

Il mercato di riferimento di questa partnership è il martech (marketing technologies) che ha un valore stimato di 121,5 miliardi di dollari in tutto il mondo, con un aumento di oltre il 20% nell’ultimo anno.

Bruno Lenzi, head of Digital & Innovation | MarTech di 7Hype- Giglio Group, dichiara: «Abbiamo creato un prodotto di vendita che concentra le più moderne tecnologie per il marketing: intelligenza artificiale, performance in tempo reale, predictive analysis, omnicanalità. Vogliamo offrire ai nostri clienti il più potente mezzo per posizionarsi su un determinato mercato e portare fatturato al brand stesso ed a tutta la filiera grazie a una potente personalizzazione one-to-one».