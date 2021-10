«Stiamo lavorando per riaprire a senso unico alternato entro la fine del mese la strada provinciale 41 di Tiglieto, interrotta a causa di una frana causata dal maltempo che ha colpito la Liguria il 4 ottobre scorso».

Lo comunica l’assessore alla Protezione civile e Infrastrutture Giacomo Giampedrone dopo un sopralluogo sul cantiere situato tra Rossiglione e Tiglieto.

« lavori – prosegue Giampedrone – sono stati avviati il 12 ottobre scorso, contemporaneamente a quelli sulla provinciale 76 dell’Olbicella, sempre nella Città metropolitana di Genova. Gli interventi sulle due provinciali hanno un costo complessivo di 1 milione di euro, di cui 950 mila stanziati da Regione Liguria tramite il Fondo strategico, e 50mila dalla Città metropolitana. Si tratta di due delle arterie maggiormente colpite dall’ondata di maltempo che si è abbattuta in particolare sul savonese e sull’entroterra di Genova, assieme alla strada provinciale 12 “Savona – Altare” e alla strada provinciale 38 “Mallare – Bormida – Osiglia” in Provincia di Savona. Nel complesso la Regione Liguria – prosegue – ha stanziato immediatamente 1milione e 900mila euro di fondi regionali per intervenire nel modo più rapido possibile su una serie di interventi strutturali, concordati con i sindaci e le amministrazioni del territorio, dopo una approfondita e dettagliata serie di sopralluoghi: il ripristino di queste 4 arterie è assolutamente fondamentale per uscire dalla prima emergenza. Tutti gli interventi dovranno comunque chiudersi entro la fine del 2021»