Massimo Giacchetta è stato confermato alla presidenza di Cna Liguria.

La confederazione nazionale dell’artigianato e piccola e media impresa della Liguria conta 21.075 associati, di cui 8.913 imprese e 12.162 persone.

«Sono lieto di proseguire il mio lavoro alla guida di Cna Liguria, che si conferma come maggiore associazione di rappresentanza per numero di adesioni a livello regionale − dichiara Giacchetta − Per una ripresa duratura dovremo saper evolvere e prevedere i nuovi bisogni delle imprese cogliendo tutte le opportunità derivanti da strumenti quali Pnrr o altre misure di sostegno all’imprenditoria, per una crescita sostenibile dl punto di vista ambientale ed equa dal punto di vista sociale. La svolta green dovrà tenere conto delle piccole imprese che in Liguria costituiscono oltre il 90% del tessuto economico regionale».