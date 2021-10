Un nuovo volo tra Genova e Trieste, operato da FlyLeOne, prenderà il via domani, venerdì 8 ottobre. Il collegamento sarà operato il lunedì e il venerdì.

Il volo partirà dal Cristoforo Colombo alle 9,50, per ripartire da Trieste alle 10,20.

A partire da venerdì 15 ottobre, la compagnia aerea collegherà Genova anche con l’aeroporto di Pescara, nelle stesse giornate.

Il Gruppo FlyLeOne è specializzato nel trasporto business-commuter. Si rivolge dunque a viaggiatori che si devono muovere con flessibilità e rapidità, ma che sono posizionati in mercati di piccola dimensione. Mercati in cui, per i maggiori vettori, non sussistono le condizioni per poter raggiungere una sostenibilità finanziaria abbinando distanze brevi, voli frequenti e grande capacità unitaria della flotta.

In occasione del lancio dei nuovi voli, il Gruppo FlyLeOne annuncia una tariffa agevolata di 50 euro nei giorni della più grande regata del mondo, La Barcolana di Trieste. La tariffa lancio è valida fino al 22 ottobre su tutte le destinazioni servite con prenotazioni e acquisto biglietti effettuati contattando il customer service (+39/327-0999131).