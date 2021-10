Pubblicato oggi, sul sito del Comune di Genova, il bando di gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori per la costruzione della nuova cabinovia di collegamento tra la Stazione Marittima e forte Begato.

L’infrastruttura, la cui realizzazione prevede un importo stimato tra i 22 e i 27 milioni di euro di cui circa 2 milioni per la progettazione, rientra nel programma degli interventi del Comune di Genova per la valorizzazione dei forti che saranno finanziati con le risorse del Pnrr.

«Stiamo procedendo spediti e nei tempi – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi – per realizzare quello che era un obiettivo del nostro mandato. La nuova cabinovia, che sarà finanziata con risorse del Pnrr, fa parte di un pacchetto più ampio di interventi per la valorizzazione dei forti, è strategica per un collegamento veloce mare-monti per i genovesi e i visitatori aumentando quindi la fruibilità del patrimonio storico culturale delle antiche fortificazioni. Siamo consapevoli di avere nella nostra città un patrimonio unico al mondo che intendiamo decisamente valorizzare».

Il Comune di Genova, attraverso la consultazione di operatori economici interessati e di comprovata esperienza attraverso l’istituto giuridico del dialogo competitivo, dovrà individuare la soluzione che consenta una migliore e più efficace modalità operativa di realizzazione, e che sia al contempo economicamente più conveniente, avuto anche riguardo alla complessità dell’inserimento dell’opera nel contesto urbano di riferimento, al ciclo di vita della stessa, ai costi di manutenzione e di gestione, e alla sostenibilità complessiva.