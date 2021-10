Sarà aperto domani, mercoledì 20 ottobre, presso la Casa di Quartiere 13D Certosa, un Infopoint dedicato a fornire ai cittadini informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori di prolungamento della metropolitana nella tratta Brin-Canepari.

L’Infopoint sarà attivo nelle giornate di mercoledì con orario 10.30-12.30 e venerdì dalle 14.30 alle 16.30.

«L’Infopoint – spiega l’assessore alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora – va incontro alle richieste della cittadinanza e in particolare ai residenti della Valpolcevera interessati dai lavori di prolungamento della metropolitana. Abbiamo sempre detto che avremmo tenuto conto delle esigenze del territorio e questo nuovo servizio, messo a disposizione dal Comune di Genova insieme al Municipio V Valpolcevera, va proprio nella direzione di avere un dialogo continuo con i cittadini, offrendo risposte alle loro domande».

«Sarà un luogo di incontro con la cittadinanza – dichiara il presidente del Municipio V Valpolcevera Federico Romeo – per raccogliere le istanze e per dare risposte alle situazioni che verranno segnalate. La scelta di aprire l’Infopoint presso la Casa di Quartiere è l’occasione anche per far conoscere alla cittadinanza questo splendido spazio a disposizione del quartiere di Certosa».