Confindustria La Spezia e il Comitato Piccola Industria di Confindustria La Spezia con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Orientale, organizzano il convegno: “Formiamo il futuro? Parliamo ai giovani”, in programma giovedì 28 ottobre alle 14,30 nell’Auditorium dell’AdSP del mar Ligure Orientale alla Spezia.

All’evento parteciperà Carlo Robiglio, presidente nazionale Piccola Industria Confindustria.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando interverrà in videocollegamento.

Quali sono le figure professionali maggiormente richieste dalle aziende? La scuola e gli enti formativi sono pronti per formare queste professionalità? I ragazzi sono correttamente informati delle opportunità a loro indirizzate per prepararsi al mondo del lavoro? L’evento “Formiamo il futuro? Parliamo ai giovani” sarà l’occasione per affrontare questi importanti temi.

L’appuntamento si aprirà con i saluti di: Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia; Mario Sommariva, presidente dell’AdSP del Mar Ligure Orientale; Pierluigi Peracchini, sindaco della Città della Spezia.

Seguiranno gli interventi di:

Giorgia Bucchioni, presidente Comitato PI Confindustria La Spezia e presidente Cisita.

Ilaria Cavo, assessore alle Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, cultura e Spettacolo, programmi comunitari di competenza della Regione Liguria.

I lavori proseguiranno con due tavole rotonde moderate da Raoul de Forcade del Sole 24Ore.

Nella prima tavola rotonda si confronteranno le aziende. Parteciperanno (in ordine alfabetico): Alberto Bacigalupi (Seib Srl); Francesco Cicillini (Elsel Srl); Genziana Giacomelli (Tarros Spa); Massimo Perotti (Sanlorenzo Spa); Paolo Povesi (Sire Srl); Elena Signorastri (Fincantieri Spa).

Nella seconda tavola rotonda, “parla la formazione”. Parteciperanno (in ordine alfabetico): Renato Goretta, presidente Piccola Industria Confindustria Liguria; Roberto Peccenini, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV; Ugo Salerno, presidente Fondazione Promostudi della Spezia; Roberto Guido Sgherri, presidente Fondazione ITS della Spezia.

Chiuderà i lavori l’intervento di Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria Confindustria.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming. Per adesioni clicca qui.

L’ingresso in sala è in numero limitato ed è necessario esibire il Green Pass.