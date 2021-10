“Le divisioni di Leonardo a Genova stanno ottenendo successi importanti, l’unità Automazione ha incrementato il suo portafoglio ordini con un’importante commessa in Spagna per attività aereoportuali. E invece di parlare di investimenti e rilancio, l’unico pensiero è quello di svendere: si parla di un gruppo di imprenditori genovesi che sarebbe interessato all’acquisizione pur non avendo nessuna conoscenza del mercato: una voce che dovrebbe essere smentita dal management di Leonardo. Perché invece non si cercando partnership di livello con realtà di primissimo piano come Fincantieri”.

Lo scrivono in una nota il segretario generale della Fim Cisl Liguria Christian Venzano e Marco Longinotti della Fim Cisl Genova, che lanciano una proposta: “Il mercato legato alle aziende che si occupano di cyber è in crescita, negli ultimi 5 anni è aumentato di oltre il 300%, il valore della produzione nazionale relativo al 2020 ammonta quasi tre miliardi. Mentre in Liguria è pari a 1,2 milioni di euro, briciole. Abruzzo e Basilicata ci superano il Molise ha un valore molto simile al nostro”.

“In Liguria Leonardo, con le enormi competenze che ha a disposizione, deve investire e fare da traino a tutte quelle piccole aziende locali che sicuramente sapranno cogliere il momento. La politica punta molto sulle nostre eccellenze ma credo che si debba passare dalle parole ai fatti. Si deve lavorare affinché Leonardo diventi capofila di questo rilancio del mercato cyber in Liguria”.