È stata costituita anche a livello regionale la Fiesa, Federazione italiana esercenti specialisti dell’Alimentazione. L’assemblea elettiva ligure ha indicato quale presidente regionale Gianpaolo Angelotti, attuale presidente nazionale della Federazione, nonché titolare dell’omonima macelleria di Sarzana dal 1974 e socio fondatore di Confesercenti Sarzana oltre che della stessa Fiesa.

Nel suo intervento, Angelotti si è concentrato in particolare sulle dinamiche dei prezzi degli alimentari, sulla differenza media di prezzo con gli altri paesi europei, che hanno tendenzialmente prezzi più elevati, e sugli attuali rincari dovuti al fortissimo aumento delle materie prime, che rischiano di avere effetti molto pesanti sul settore alimentare.

Assieme ad Angelotti è stata eletta anche la presidenza regionale costituita da Francesca Rebecchi in rappresentanza della provincia della Spezia, Alfonsa Carvelli e Danilo Veloce per Genova, Erika Portabene per Savona, Domenico Alessi per Imperia e, per Confesercenti Liguria, il direttore Andrea Dameri.

All’assemblea è intervenuto il presidente di Confesercenti Liguria Marco Benedetti che, oltre ai saluti istituzionali, ha ricordato l’impegno assunto in questo nuovo mandato per la costituzione, anche a livello regionale, di tutti i sindacati già presenti nei provinciali, e tra i quali Fiesa è certamente uno dei più significativi. L’attività di Fiesa Liguria partirà con un’analisi della regolamentazione del consumo sul posto, con la costituzione di un gruppo di lavoro dei rappresentanti dei mercati coperti alimentari a livello regionale e con la partecipazione di una delegazione alla prossima assemblea nazionale fissata per il 18 novembre.