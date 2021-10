Erg, tramite la propria controllata Erg Eolienne France sas, ha perfezionato oggi l’accordo con Naev Austria Beteiligungs GmbH, per l’acquisizione del 100% del capitale delle società francesi proprietarie di un portafoglio rinnovabile in operation composto da sette parchi fotovoltaici e tre parchi eolici in Francia, per un totale di potenza installata rispettivamente di 56,7 e 40,6 MW. (Vedi qui )

I venditori fanno capo a un fondo pensione tedesco e gli asset in questione sono gestiti da Kgal attraverso un separately managed account.

L’operazione consente a Erg di consolidare la propria posizione nel mercato francese e di proseguire il percorso di crescita e internazionalizzazione del Gruppo in coerenza ma in anticipo rispetto a quanto previsto nel Piano Industriale 2021-2025.