Dm, catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, ha scelto proprio Genova per festeggiare il traguardo dei 60 punti vendita in Italia.

La scelta non è casuale: era stata proprio la capitale ligure a dare un forte segno di ripresa con l’inaugurazione a giugno dello scorso anno del primo store dm dopo il primo lockdown. Per il nuovo store, il quarto della città, aperto al pubblico oggi in via Renata Bianchi 57, sono stati assunti sette collaboratori.

«Genova per noi ha rappresentato un momento di rinascita e continua a essere una città che abbiamo particolarmente a cuore – afferma Hubert Krabichler, ceo di dm Italia – Fin da subito i genovesi hanno mostrato un forte interesse e apprezzamento per la nostra offerta focalizzata sulla bellezza e il benessere della persona, tanto è vero che abbiamo deciso di inaugurare il quarto punto vendita a poco più di un anno dalla prima apertura proprio in questa città. La qualità di dm e i nostri marchi unici a prezzi piccoli sono un binomio molto apprezzato dagli stessi genovesi che, una volta provati i nostri prodotti, si sono affezionati e hanno continuato ad acquistarli. Siamo davvero felici di raggiungere una nuova zona della città, importante area commerciale per tutta la Liguria».