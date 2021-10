Oltre 23 milioni di euro di finanziamenti per le piccole e medie imprese clienti di Credem in Liguria: le risorse sono disponibili fino al 31 gennaio 2022.

Il plafond, messo a disposizione da uno dei principali gruppi bancari italiani, riguarda un bacino complessivo di oltre 400 piccole e medie imprese, artigiani, agricoltori e liberi professionisti, con la necessità di gestire le esigenze di liquidità, generalmente accentuate verso fine anno, per il pagamento di tredicesime, acconti per imposte di fine novembre, anticipi Iva, oltre ad altre necessità finanziarie quali il finanziamento del magazzino o il pagamento anticipato dei fornitori.

A livello nazionale, ammonta a oltre un miliardo di euro il plafond di finanziamenti a disposizione di quasi 30 mila piccole e medie imprese clienti fino al 31 gennaio 2022.

Coerentemente con il programma denominato Digital Hub Imprese lanciato nei mesi scorsi con l’obiettivo di semplificare e digitalizzare il rapporto banca-impresa e accompagnare i propri clienti nel percorso di transizione digitale, Credem offre questo tipo di finanziamenti anche in modalità completamente digitale. Più in dettaglio, i clienti interessati potranno consultare il prestito offerto e le condizioni direttamente dal proprio internet banking e attivare il finanziamento con l’assistenza dei consulenti imprese per rispondere alle domande in tempi rapidi e personalizzare l’offerta.

«In questo momento caratterizzato da un contesto economico molto delicato in cui è fondamentale sostenere la ripresa economica, vogliamo puntare con decisione al sostegno delle piccole e medie imprese − ha dichiarato Massimo Arduini, responsabile commerciale Credem Banca − Questa iniziativa si unisce ai grandi investimenti che stiamo effettuando per il sostegno alla transizione digitale per le imprese nostre clienti, grazie al programma Digital Hub Imprese che ci vede impegnato con società del gruppo Credemtel, Credemleasing e Credemfactor ad ampliare i servizi con offerte destinate alla supply chain, al factor e leasing. Il nuovo servizio di offerta on line sui prestiti permette di offrire alle nostre imprese un servizio moderno veloce ed in linea con le attese del mercato, unendo un servizio digitale alla nostra tradizionale attenzione al cliente, garantita dalle nostre persone dedicate alla consulenza per le imprese nelle filiali e nei centri small business».

Il Gruppo Credem nel primo semestre 2021 ha aumentato i prestiti alla clientela del 8,9% a/a rispetto al sistema che segna 3,3% nello stesso periodo, raggiungendo 29,8 miliardi di euro. Il Gruppo ha mantenuto inoltre la qualità dell’attivo ai vertici del sistema bancario con sofferenze nette su impieghi netti a giugno 2021 a 0,37%, dato significativamente inferiore alla media di sistema pari a 1,04%.