Si è sciolto anche l’ultimo drappello di manifestanti no green pass, sotto la prefettura di Genova, ormai ridotto a poche decine di persone, dopo che una delegazione è stata ricevuta dal viceprefetto, a cui tra l’altro è stato chiesto un incontro con il governo. Lo riporta l’agenzia Dire. Poco prima dell’incontro era stato tolto anche il blocco da piazza Corvetto.

Il corteo principale dello sciopero generale dei sindacati di base a Genova, si era già sciolto dopo il presidio sotto la sede di Confindustria, mentre l’altro ramo della manifestazione, oltre un migliaio di persone prevalentemente no green pass e Cub, ha invece risalito via XX Settembre, si è fermato in presidio sotto la prefettura e ora ha bloccato piazza Corvetto.

I due cortei si sono anche incrociati, ma hanno proseguito indipendenti per le proprie strade.

Un gruppo di lavoratori portuali, passando davanti alla sede dell’Autorità di Sistema Portuale, ha lasciato una scritta sulle colonne all’ingresso di Palazzo San Giorgio: “Servi. No Bahri”, in riferimento alle cosiddette “navi delle armi”.