Il Comune di Genova è presente all’edizione 2021 di Smau Milano, l’appuntamento di riferimento a livello nazionale per tutte le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo all’insegna dell’innovazione, in corso Fieramilano Cily, oggi e domani. Questo pomeriggio è intervenuto, durante la tavola rotonda dedicata a “Servizi e infrastrutture digitali per la città intelligente”, l’assessore all’Ambiente, Mobilità e Transizione ecologica Matteo Campora che ha illustrato i risultati del progetto Invia (premio Innovazione Smau 2021 come eccellenza italiana modello Innovazione per imprese e pubblica amministrazione), attivo dal 2019, per le consegne ecosostenibili nel centro storico di Genova.

«In questi due anni – ha detto l’assessore Campora – abbiamo potuto toccare con mano i benefici di una microcatena logistica per le consegne con mezzi elettrici nel centro storico, ma soprattutto abbiamo potuto comprendere come dalla collaborazione con idee di privati e start up, che puntano sull’innovazione, si possano trovare soluzioni di mobilità sostenibile, a impatto zero sull’ambiente. Come Comune abbiamo dato la possibilità a chi usa mezzi elettrici di accessi nelle Ztl h24. La sfida è quella di arrivare ad avere un centro storico, molto esteso e con vie molto strette, totalmente carbon neutral nell’arco dei prossimi 5 anni».

Campora ha poi sottolineato che «il Comune di Genova vuole vincere la sfida di un parco mezzi per il tpl cittadino completamente elettrico nel 2025, ponendo l’ulteriore sfida della distribuzione dell’energia e di adeguate infrastrutture in linea con i nuovi obiettivi di sostenibilità ambientale e mobilità green».

Oltre a Campora, alla tavola rotonda hanno partecipato: Franco Stivali, responsabile di Innovazione Ferrovie dello Stato; Massimo Biagetti, direttore della Città metropolitana di Bologna; Danilo Santi, direttore di Gardaland; Riccardo Malabarba, junior data scientist Siram Veolia; Marco Cavone, Telepass Digital.