Carrefour cede 100 negozi e prevede 1800 esuberi in Italia. Lo riferisce Paolo Andreani, segretario generale aggiunto della Uiltucs, che riporta l’annuncio diffuso al tavolo della trattativa con i sindacati.

I negozi, riferisce la sigla sindacale, saranno ceduti non perché navigano in cattive acque, ma perché i più performanti.

Una realtà, quella di Carrefour, presente in Italia con la multicanalità dei diversi formati (Ipermercati, supermercati, “superette”, ossia market di piccole superfici, e Cash&Carry) con oltre 1400 punti vendita tra diretti e in franchising, e 16.000 dipendenti diretti.

«È un fulmine a ciel sereno, non ci aspettavamo certo l’annuncio della quinta ristrutturazione in 10 anni, e l’ennesima riduzione di personale – commenta Andreani, che spiega il quadro appena reso comunicato – la multinazionale accelera sul franchising, rivede il piano industriale del 2019 e penalizza l’occupazione, quella diretta è destinata a calare in modo consistente. Quel che è grave, inoltre, è la possibilità, in prospettiva, dell’impoverimento dei salariali, e delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nelle cessioni».

Al momento sono previsti, secondo Carrefour, 1.800 esuberi sull’intera rete di cui ben 170 nella sede centrale in Milano. Un taglio del personale diretto di oltre il 10% rispetto all’organico totale che a fine 2020 ammontava ad oltre 16.000 unità.

Samantha Merlo, segretaria regionale Uiltucs Liguria chiarisce che saranno 17 i punti vendita dati in franchising.

Dopo la crisi degli Ipermercati, quindi, entra in discussione la tenuta dei formati Express e Market: verranno ceduti punti vendita tra i più performanti. Campania, Liguria, Lombardia e Lazio risultano le regioni del Paese più penalizzate. Non solo. È prevista entro il 2022 la cessione a terzi di oltre 100 punti vendita diretti, nei fatti il 30% della rete esistente dei relativi formati. Tale cessione coinvolgerà oltre 1000 delle 1800 unità coinvolte.

«Aver lavorato per garantire un servizio essenziale in tempo di pandemia non è servito a rendere stabile il rapporto di lavoro – commenta il segretario generale aggiunto Uiltucs Paolo Andreani – Carrefour licenzia centinaia di lavoratrici e lavoratori per ridurre i costi dopo aver praticato scelte commerciali sbagliate. La multinazionale non è più credibile nelle relazioni sindacali. Serve ora e un nuovo patto di governo della trasformazione aziendale in atto. Nel settore distributivo sono le donne, ancora una volta, a pagare il prezzo più alto. Alle penalizzazioni dovute alla pandemia per i carichi familiari e i disagi nel lavoro si aggiunge oggi la beffa della ricerca del profitto a tutti i costi della multinazionale francese. Vedremo quale responsabilità sociale metterà in campo Carrefour».

Andreani evidenzia che in tutto il settore distributivo il fenomeno delle terziarizzazioni sta diventando centrale. «Se non gestito adeguatamente dobbiamo mettere in conto che il lavoro sarà più precario e più povero. Potrebbero essere applicati contratti collettivi pirata e favoriti imprenditori senza scrupoli. La vertenza Carrefour sarà lo spartiacque. Serve un grande accordo che in nome della responsabilità sociale tanto decantata dall’impresa aiuti il lavoro a non perdere valore».