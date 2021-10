Il consiglio di amministrazione di Banca Carige nella seduta odierna ha conferito l’incarico a Boston Consulting Group per supportare la banca nell’esplorazione delle ulteriori possibilità di sviluppo del core business, utili anche ai fini della business combination. Lo annuncia una nota di Banca Carige.

Boston Consulting Group aveva seguito Carige nella elaborazione del business plan in fase di attuazione.

«Quest’ultima – si legge nella nota – si conferma l’obiettivo della banca, sia nel caso in cui si realizzi entro la fine del corrente anno, beneficiando degli attuali incentivi fiscali, sia nel caso in cui si concretizzi in data successiva».