Il decreto sulle capienze, contenente le regole per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, è stato pubblicato la scorsa notte in Gazzetta ufficiale ed è in vigore da oggi.

Da oggi la capienza consentita per cinema, teatri e altri luoghi di cultura sarà al 100%, misura che di fatto abolisce la distanza interpersonale di un metro. L’allentamento delle misure anti covid sono state decise dal consiglio dei ministri, con regole meno stringenti di quelle suggerite dal Cts.

Resta al 50% la capienza massima per le discoteche.