La Borsa di Milano apre la seduta in rialzo, influenzata dalle trimestrali. Il Ftse Mib guadagna lo 0,14% a 26.873 punti sostenuto da Amplifon (+2,61%) e Stmicroelectronics (+2,5%) mentre calano Saipem (-5,96%) e Telecom Italia (-5,7%).

Avvio cauto per le Borse in Europa, con gli indici poco mossi in apertura. Londra -0,08%, Parigi -0,04% e Francoforte -0,15%.

Sono i conti e le prospettive delle società a dare l’indirizzo ai mercati in questa seduta ma senza perdere di vista l’andamento dei prezzi delle materie che pesano sull’andamento delle azioni del settore energia e risorse di base.

Le borse asiatiche sono scese per il secondo giorno di fila.

Tokyo ha chiuso in calo dello 0,96%.

Prezzo del petrolio in discesa: il Wti perde l’1,02% a 81,82 dollari al barile. Il Brent cala dell’1,11% a 83,64 dollari al barile.

Apertura senza scossoni per l’euro sui mercati. Contro il dollaro è invariato a 1,1601 dollari. L’euro-yen è a quota 131,8965 (-0,13%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco aumenta a 109 punti base. Il rendimento è a +0,94%.