Apertura in lieve rialzo per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib guadagna lo 0,29% a 25.538 punti. In Europa Parigi guadagna lo 0,06% a 6.481 punti, la Borsa di Londra lo 0,23% a 7.027 punti e Francoforte lo 0,13% a 15.055 punti. In Asia Tokyo ha ceduto il 2,19%.

A Piazza Affari spicca Unicredit, +2,98%, sale anche Intesa Sanpaolo (+1,14%). Bene anche Leonardo (+1,29%) e Recordati (+1,02%). Tra i principali ribassi, Azimut (-0,98%), Cnh Industrial (-0,49%), e Diasorin (-0,47%).

Apre in lieve calo lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 103 punti. Il rendimento del decennale è pari allo 0,82%.

I cambi: l’euro scende dello 0,22% a 1,159 dollari. In Asia lo Yen passa di mano a 111,13 (-0,13%).

Prezzo dell’oro in calo sui mercati. Il metallo con consegna immediata cede lo 0,59% a 1759 dollari l’oncia.