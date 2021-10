«Via libera all’emendamento della Lega per assegnare ad Anas la somma di 8 milioni di euro per il progetto di fattibilità tecnica-economica per la SS1 Aurelia nel tratto Sanremo-Ventimiglia. In attesa di definire il contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Anas per il periodo 2021-25, il contributo assegnato si divide in 3 milioni per il 2022 e 5 milioni nel 2023».

Lo annuncia in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, relatore del parere in commissione congiunta Trasporti-Ambiente e primo firmatario dell’emendamento, sostenuto anche dai deputati liguri Flavio Di Muro e Sara Foscolo.

«Il governo – spiega Rixi – ha tenuto conto delle indicazioni pronunciate nel parere approvato dalle commissioni Trasporti e Ambiente. Uno step fondamentale verso la realizzazione concreta dell’opera, un segnale forte per la Liguria e il suo Ponente».