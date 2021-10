Sono quattro le imprese associate alla Cna della Spezia che hanno fatto richiesta e ottenuto il marchio Artigiani in Liguria. Si tratta di La Madia di Eraldo Mariani del settore pasta fresca con sede Castelnuovo Magra, il Panificio di Massimo Santucci di Via Rebocco 73 19123 La Spezia, la pasticceria Pastryshop di Simone Moretto di Ameglia e la Carpenteria Mg2 di Garzia Giorgio & C. del settore ferro battuto e metalli ornamentali con sede ad Arcola.

Per tutto il 2021 e fino alla fine dell’emergenza Covid, è stata semplificata la procedura per il rilascio del marchio regionale “Artigiani in Liguria”: per ottenerlo sarà sufficiente un’autodichiarazione.

Il provvedimento vuole agevolare l’impresa artigiana ligure nella richiesta della licenza, che prima doveva passare tramite la Camera di Commercio, attendere l’accertamento dei requisiti e infine la verifica ispettiva in laboratorio, quest’ultima rallentata a causa delle restrizioni agli spostamenti. La semplificazione consente di allegare una dichiarazione sostitutiva di corrispondenza con quanto previsto dal regolamento e proseguire con l’iter per la concessione.

Il marchio “Artigiani in Liguria” permette alle imprese di accedere al nuovo strumento finanziario Cassa Artigiana per contributi a fondo perduto. Il marchio è attribuito alle imprese artigiane che valorizzano il territorio e si differenziano sul mercato attraverso lavorazioni artigianali artistiche, tradizionali, tipiche di qualità, riconosciuto attraverso un sistema di certificazione di prodotto e di processo. La certificazione di prodotto è data dal legame tra il prodotto artigianale e la zona di produzione originaria (ardesia della Val Fontanabuona, damaschi e tessuti di Lorsica, filigrana di Campo Ligure, sedie di Chiavari, velluto di Zoagli). La certificazione di processo è uno strumento di tutela di un processo produttivo, definito nel disciplinare di produzione, che segue una tradizione da tempo diffusasi in Liguria e identificabile nell’abile e unica maestria dell’artigiano ligure.

“Artigiani In Liguria”, è il marchio di origine e qualità di Regione Liguria, con cui sono valorizzati ventitre settori artigiani di eccellenza.