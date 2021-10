A seguito della frana lungo la provinciale 13 di Creto, la linea M1 Montoggio-Genova attualmente non transita per Aggio. Per ridurre i disagi e garantire ai cittadini della zona un collegamento più agevole con la val Bisagno, a partire da lunedì 4 ottobre Amt intensifica il servizio della linea integrativa I27 (Aggio – Struppa – palazzo della Salute “Doria”) con 14 corse aggiuntive.

Ecco il nuovo orario della linea I27 in vigore da lunedì 4 ottobre e fino a cessate esigenze (in grassetto le corse aggiuntive, l’asterisco per i cambiamenti di orario):

Aggio – Struppa/Doria

6.10 6.50 7.30 8.10* 9.30 10.50 11.30 12.10 12.50* 14.00 14.45 15.50 18.30 19.35

Struppa/Doria – Aggio

6.30 7.10 7.50* 9.10 10.30 11.10 11.50 12.30* 13.40 14.25 15.30 18.10 19.15