Il Centro operativo comunale di Genova (Coc), poiché l’allerta idrogeologica per temporali e piogge arancione proseguirà oggi in allerta rossa, ha assunto una serie di provvedimenti validi fino a cessata allerta rossa.

A livello di viabilità, viene chiusa per precauzione la galleria Pizzo in direzione Arenzano.

Inoltre, in allerta arancione la metropolitana sarà in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole; resteranno chiusi i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta arancione l’uscita obbligatoria sarà attraverso la stazione ferroviaria.

In allerta rossa la metropolitana effettuerà servizio solo sulla tratta Brin – De Ferrari; la stazione di Brignole sarà chiusa per tutta la durata dell’allerta rossa. La biglietteria all’interno della stazione metro di Brignole sarà chiusa domani, lunedì 4 ottobre, dalle ore 12.30.

La Ferrovia Genova Casella sarà chiusa per l’intera giornata. Inoltre, la ferrovia resterà chiusa al servizio anche nelle 24 ore successive al termine dell’allerta rossa diramata o di eventuali proroghe alla stessa per consentire le necessarie verifiche tecniche alla linea. Contestualmente alle chiusure della ferrovia verrà istituito, compatibilmente con lo stato della viabilità stradale, il servizio bus sostitutivo con lo stesso orario del trenino; il bus sostitutivo partirà da Genova piazza Manin e dalla stazione di Casella.

Previste anche la chiusura degli ascensori del sottopasso ferroviario di Sestri Ponente (via Puccini) e dell’ascensore di Quezzi.

Chiuse anche tutte le scuole di ogni ordine e grado, così come i Centri di Formazione Professionale e tutte le attività didattiche dei Dipartimenti Universitari, pubblici e privati, ricadenti nel territorio del Comune di Genova.