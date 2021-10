Cartografia elettronica e nuovi modelli per elevare il grado di sicurezza della navigazione sono stati il focus di questa mattina alla Genoa Shipping Week grazie al convegno organizzato da The International Propeller Club – Port of Genoa in collaborazione con l’Istituto Idrografico della Marina Militare e l’International Hydrographic Organization (IHO) di Monaco.

Un’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte, valorizzando le eccellenze del territorio, e per presentare S-100-universal Hydrographic Data Model, un progetto innovativo destinato a cambiare il mondo della navigazione, sia commerciale che della nautica da diporto. Non solo carte nautiche ma un sistema di informazioni integrate – meteo, stato delle maree, radar- a disposizione del navigante. Un servizio completo, con dati accurati per migliorare la sicurezza della navigazione.

Al pomeriggio, il webinar “Tempeste estreme” – Aspetti Tecnici, gestionali ed assicurativi organizzato da C.U.G.RI. e ATENA ha riunito le competenze scientifiche dei fisici dell’atmosfera e degli oceani, quelle degli ingegneri navali e quelle del mondo dei giuristi e degli assicuratori per delineare meccanismi di formazione, effetti e conseguenze degli eventi meteomarini “eccezionali” la cui comprensione è alla base della progettazione e della gestione dei mezzi navali e delle infrastrutture portuali.

In chiusura di giornata, nella splendida cornice di Santa Maria di Castello si svolgerà la premiazione di #shootyourport, il tradizionale concorso fotografico su Instagram– 650 gli scatti ricevuti – per raccontare il porto da una prospettiva inedita, organizzato dal Gruppo Giovani Assagenti e Igersgenova.

Domani, 6 ottobre, ci accendono i motori di Port&ShippingTech. Tre giorni animati da incontri, dibattiti e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che coinvolgono i principali stakeholder del cluster marittimo italiano in constante dialogo con l’Europa e il Mediterraneo. L’evento si terrà dal 6 all’8 ottobre a Genova in presenza e in live streaming. La Main Conference della Genoa Shipping Week è organizzata da Clickutility Team in collaborazione con Assagenti e Studio Comelli.

Rolli shipping week e Rolli Days: Una settimana consecutiva di apertura dei palazzi storici, un percorso culturale e di networking che culminerà nel weekend con i Rolli Days (8-10 ottobre). Per informazioni: www.visitgenoa.it/rollidays-online/ e www.rsweek.it

Ourport: Fino a venerdì 8, dalle 10 alle 19, arte, immagini e shipping protagonisti di Ourport, la mostra fotografica a cura di Michela Canalis a Palazzo Lauro (piazza della Nunziata 5).