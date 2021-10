Via libera dalla giunta regionale, su proposta del vice presidente e assessore regionale ai Parchi Alessandro Piana, all’assegnazione dei fondi del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali in Liguria.

«Si tratta di 62 mila euro – dice il vice presidente Piana – da destinarsi agli adempimenti previsti dal ministero su 54 alberi monumentali siti soprattutto in ambienti antropizzati, con il coordinamento del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, del Beigua, dell’Antola e di Montemarcello Magra Vara, coinvolgendo tutte le aree regionali».

Secondo Piana si tratta di un modo per tutelare esemplari di particolare interesse, parte del patrimonio naturalistico regionale, di proprietà pubblica e privata, ma anche di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.