La Russia ha “fame” di aziende che vogliano investire localizzandosi sul suo territorio e per questo ha messo in campo una serie di agevolazioni fiscali e diverse opportunità. Sapersi muovere in uno Stato così grande e diverso dall’Italia è però complicato per una piccola e media impresa e per questo la Camera di Commercio di Genova ha organizzato un incontro “Russia: cambiamenti e opportunità” a cui ha partecipato Aimone di Savoia, da 27 anni manager laggiù.

Attuale vicepresident di Pirelli Tyre per il mercato di Russia, Scandinavia, Medio Oriente, Africa e India, Aimone di Savoia è delegato dal co-presidente per la parte italiana del Comitato imprenditoriale italo-russo per la cooperazione economica, emanazione della Camera di Commercio italo-russa che raggruppa le diverse imprese, divise per settori merceologici.

«La Russia non è più la land of opportunities per l’export, ma stimola gli investimenti e lo fa in sicurezza», spiega: il Governo ha istituito zone economiche speciali, dove è possibile usufruire di incentivi fiscali, doganali e amministrativi, finanziamenti se l’impresa decide di localizzare, ombrelli protettivi, agevolazioni sulle rate di finanziamento bancarie, oltre a supporti locali dei singoli Comuni sulla digitalizzazione.

In mattinata Aimone di Savoia ha esaminato l’argomento con il sindaco di Genova Marco Bucci e il settore della cantieristica navale e nautica è sembrato quello più adatto per una prospettiva a livello di business.

«L’export italiano in Russia ammontava a nove miliardi prima delle sanzioni – ricorda – ridotto poi a sette a causa soprattutto della riduzione dell’agroalimentare. Ora l’export è tornato a nove miliardi, ma la bilancia commerciale nei suoi alti e bassi dipende più dal potere d’acquisto dei russi determinato dai prezzi del petrolio e del gas che dalle sanzioni e controsanzioni».

Proprio l’agroalimentare sarà oggetto di un primo tentativo di sottoporre ai due governi progetti di filiera. La data è quella del 6 dicembre. «Pirelli sta già assumendo un ruolo di capofiliera nel proprio ambito», afferma, l’agroalimentare ha un largo margine di crescita ma sono molti i comparti produttivi italiani che in Russia hanno possibilità di affermarsi.

Sono oltre 400 le imprese italiane in Russia. I settori in cui sono attive le aziende italiane sono: agroalimentare (tra cui InalcaCremonini, Parmalat, Ferrero, Zuegg, Perfetti, Colussi, De Cecco), automobilistico (tra cui Fiat-Iveco, Pirelli), elettrodomestici (tra cui Indesit, Candy, Ariston, de Longhi), edilizia-infrastrutture-trasporti (tra cui Mapei, Marazzi, Buzzi Unicem, Astaldi, Rizzani De Eccher, Salini, Merloni progetti), energetico (Eni-Saipem, Enel, Coeclerici), metallurgico (Techint, Danieli, Marcegaglia), petrolchimico (Technimont), farmaceutico (Menarini) ma anche aerospaziale-difesa-telecomunicazioni e dell’alta tecnologia (Leonardo e le sue ex controllate, Italtel, Technosystem). Nel 2012 Fiat si è accordata con Sberbank per la produzione della Jeep a San Pietroburgo. Un altro esempio è la fabbrica per la produzione di lavatrici a Lipeck, costruita dall’italiana Indesit nel 2004, la produzione di piastrelle in ceramica a Stupino (regione di Mosca) costruito dalla Marazzi.

Scambi Commerciali (Russia), fonte: Governo italiano