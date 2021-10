Un investimento di oltre 2 milioni e mezzo di euro, oltre Iva, per programmare una lunga serie di interventi su tutto il territorio comunale di Sarzana dove, quartiere per quartiere, sono stati fatti sopralluoghi, valutati gli interventi, destinate le risorse e redatto un cronoprogramma dettagliato in base alle priorità.

È quanto prevede il “Piano Strade” redatto dall’amministrazione Ponzanelli, che segue i primi investimenti per circa un milione di euro nei primi tre anni di amministrazione, e che entro il 2023 darà nuova dignità alla viabilità cittadina da troppo tempo prive di manutenzione, ripristino e messa in sicurezza del manto stradale: buche e deterioramento degli asfalti in numerose vie del territorio sono lì a testimoniarlo.

«Abbiamo ereditato strade e bilanci pieni di buchi − dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli − e l’unico modo serio di affrontare queste difficoltà è con la programmazione, ben consapevoli che servano una visione di lungo periodo e sforzi enormi. Soltanto con pochi interventi tampone, nel lungo periodo le strade si rovinano e i risultati a Sarzana sono sotto gli occhi di tutti. Ascoltando i cittadini e con continui sopralluoghi abbiamo elaborato un elenco di priorità, partendo dalle zone più critiche e dai quartieri. A inizio mandato, consci delle gravi condizioni dell’intera rete stradale di pertinenza comunale, abbiamo chiesto una stima delle risorse necessarie a riportare in condizioni di esercizio accettabili tutta la rete, che è stata valutata realisticamente in almeno 2,5 milioni di euro. Purtroppo per tali opere, definite di manutenzione ordinaria e di competenza interamente comunale (a eccezione di alcuni tratti di competenza statale – Anas o della Provincia) non possono purtroppo essere erogati contributi statali o regionali, ma si deve ricorrere alla propria capacità di finanziare ogni anno i lavori con investimenti. Abbiamo abbattuto nei primi due anni i debiti sulle spalle dei sarzanesi di un milione all’anno, e oggi possiamo lanciare questo piano strade per investire tre milioni di euro nei prossimi tre anni e affrontare finalmente alla radice il problema della nostra viabilità».

«Nei primi due anni − prosegue l’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi − siamo già intervenuti con lotti importanti di lavori nelle strade più critiche. Siamo ben consapevoli delle gravi condizioni delle nostre arterie stradali, che abbiamo voluto affrontare con una programmazione nel tempo cominciando dalle aree più dissestate, consapevoli che il compito da affrontare è complesso e naturalmente di lungo periodo. L’obiettivo finale è quello di avere nel minor tempo possibile un ripristino generale delle condizioni del manto stradale, così da poter affidare una gestione di vero mantenimento a condizioni economiche certamente vantaggiose e con risultati ottimali».

Battifollo, Bradia, Crociata, Falcinello, Nave, Santa Caterina /Olmo, San Lazzaro, il semi-centro e Trinità: sono questi i quartieri dove il rifacimento degli asfalti per il 2021 ha comportato un investimento complessivo di 755.492 euro (oltre Iva) con interventi mirati.

Si proseguirà nel 2022, quando seguiranno i lavori già programmati su Variante Aurelia, Cisa SS 62, Nave, Santa Caterina/ Olmo, semicentro e SS1 Aurelia dove verranno spesi 803.206 euro (oltre Iva).

Infine nel 2023 con 958.658 euro (oltre Iva) il Piano Strade si concluderà con ulteriori interventi a Battifollo, Bradia, Crociata, Falcinello, Marinella, Nave, Santa Caterina/Olmo, San Lazzaro, Sarzanello, semicentro e Trinità.

Non solo. Grazie al riutilizzo delle economie – nell’ambito della manutenzione straordinaria strade 2020 – si ricorda che con determinazione n.812 il servizio lavori pubblici ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di rifacimento degli asfalti sulla SS 1 Aurelia in località Sarzanello, un primo tratto di strada in via Groppolo e la realizzazione di un tratto di percorso pedonale emediante asfalto ecologico, all’interno dell’area di pertinenza dello stadio comunale “Luperi” per accedere e facilitare l’accesso alla tensostruttura ai mezzi di soccorso e a persone portatori di handicap motorio: l’importo complessivo dell’investimento è di 52mila 850 euro.