Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha dato parere favorevole, a seguito dell’audit da parte del VI reparto del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, all’accreditamento dei corsi Imo all’Accademia della Marina Mercantile per il personale destinato alle nuove navi a gas naturale liquefatto di Msc.

A partire dal prossimo mese di ottobre inizieranno i corsi a favore degli equipaggi di Msc, dando ufficialmente il via al progetto di collaborazione, in cui è stata impegnata la Regione Liguria in primo luogo con l’assessore alla Formazione Ilaria Cavo.

L’avvio del progetto sancisce un momento importante per la formazione delle nuove generazioni di ufficiali, oltre che una tappa fondamentale in funzione del progressivo abbattimento delle emissioni di CO2 in atmosfera.