Uber Eats aumenta la propria presenza in Liguria e, dopo Genova, arriva anche a Savona.

Da oggi gli utenti savonesi possono farsi recapitare in sicurezza i piatti dei primi 35 ristoranti della città da subito presenti sull’app.

Con la nuova apertura, Uber Eats rafforza la propria presenza in Italia, con oltre 50 città (per un totale di oltre 400 comuni) attive sulla piattaforma, e oltre 6 mila ristoranti sull’app.

A livello globale il servizio è presente in oltre 6mila città di 45 Paesi in tutti e 6 i continenti. Il consolidamento del servizio nelle città in cui è presente è accompagnato da una crescita costante a doppia cifra dei ristoranti partner, che oggi sono oltre 700 mila in tutto il mondo.