“Transizione ecologica: difficoltà e opportunità per gli enti del Terzo Settore in marcia verso la sostenibilità” è il titolo del webinar in programma giovedì 7 ottobre dalle 17 alle 19.

Su questo tema in Italia è impegnato Fratello Sole Energie Solidali, che nel 2019 ha vinto il Premio per Esperienze Innovative di Partnership Sociali organizzato da Celivo e Confindustria Genova con il progetto “Aiutare il volontariato nel contrasto alla povertà energetica: la prima impresa sociale italiana e.s.co.” realizzato grazie a una stretta collaborazione con Iren Energia S.p.A.

I rappresentanti di Fratello Sole e di Iren Energia parteciperanno in qualità di relatori.

L’incontro fa parte del palinsesto del Festival dello Sviluppo sostenibile 2021 organizzato da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) che si svolgerà in tutta Italia dal 28 settembre al 14 ottobre. L’incontro è riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti con 2 crediti formativi.

In Italia oltre 2,3 milioni di famiglie vivono in condizione di povertà energetica (fonte Oipe): non riescono ad accedere ai servizi energetici di base o non possono permettersi un sistema di riscaldamento e di raffrescamento soddisfacente per il benessere minimo. Una condizione che rischia di aggravarsi con il possibile aumento del costo delle forniture di gas e di energia elettrica.

La povertà energetica ha anche altri effetti sociali, meno noti ma altrettanto significativi: riguarda anche gli Enti del Terzo Settore impegnati in molti servizi di cura e assistenza alle persone, spesso le più fragili e in difficoltà.

Costi energetici elevati o non sostenibili per le organizzazioni non profit possono avere quindi grande impatto sull’erogazione dei servizi e, in generale, sul tutto il sistema del welfare.

«Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni è l’obiettivo n. 7 dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite – afferma Simona Tartarini, direttrice di Celivo – come Centro di Servizio per il volontariato siamo impegnati nella promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 sul nostro territorio, insieme a tanti altri partner. Abbiamo anche aderito al protocollo d’intesa “Liguria 2030 – Insieme verso i Global Goals”, una rete che si impegna per promuovere sul territorio ligure i 17 Obiettivi di Agenda2030 attraverso azioni coerenti con gli obiettivi dell’ASviS».

Il webinar prova a fare il punto sul tema della sostenibilità degli enti del Terzo settore che vogliono affrontare la transizione ecologica. Inoltre si cercherà di esporre in maniera semplice e fruibile un’analisi del contesto nonché le indicazioni di base sull’accesso al sistema incentivante (Eco Bonus).

«Il rapporto tra la povertà energetica e gli enti del Terzo Settore ha risvolti sociali forti. Pensiamo alle persone in difficoltà che abitano o frequentano ambienti in uso o in proprietà di enti senza fini di lucro, quali mense dei poveri, case di accoglienza e residenze protette, spesso gravate da costi energetici insostenibili, che obbligano anche a riduzioni di servizi o alla chiusura di spazi – spiega Fabio Gerosa, presidente di Fratello Sole – inoltre, gli enti del Terzo Settore hanno un rapporto di prossimità con i poveri e quindi possono conoscere da vicino le situazioni quotidiane di disagio anche legate alla povertà energetica nelle famiglie. Si tratta emergenze sociali che cerchiamo di rendere sempre più note per poterle affrontare tutti insieme».

«Come ‘braccio operativo’ di Fratello Sole, noi sviluppiamo i progetti di efficientamento energetico, in contesti delicati che meritano un’attenzione speciale. Cerchiamo di far risparmiare al massimo il nostro committente, sui costi energetici e di gestione, e al momento dell’intervento, con le detrazioni fiscali e la ricerca di risorse aggiuntive. Gli interventi edili, quelli sui serramenti e sugli impianti permettono di migliorare il comfort abitativo delle persone e al contempo l’azione sociale delle organizzazioni per le quali lavoriamo» commenta Claudia Carta, coordinatore generale di Fratello Sole Energie solidali.

Partecipare

Il webinar è gratuito. È rivolto ai volontari delle organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e degli Ets iscritti al registro del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17) e a tutti i cittadini e agli operatori privati e pubblici interessati all’argomento.

Per ricevere il link necessario per partecipare, l’iscrizione per i volontari dovrà essere effettuata dall’ente di appartenenza tramite l’Area riservata sul sito del Celivo.

I cittadini invece devono registrarsi sul sito del Celivo, quindi iscriversi attraverso l’Area riservata.

Il webinar è riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti nell’ambito della formazione continua con 2 Cpf. L’iscrizione per i giornalisti avviene attraverso la piattaforma Sigef.