Partirà lunedì prossimo, 4 ottobre, la campagna vaccinale antinfluenzale della Regione Liguria. L’ufficialità arriva dal governatore e assessore alla Sanità, Giovanni Toti, ripreso dall’Agenzia Dire nel corso della conferenza stampa a conclusione del primo anno di secondo mandato della sua giunta.

«Da quest’anno saranno al servizio dei cittadini non soltanto i medici di medicina generale, ma anche le farmacie, che hanno già dato un prezioso aiuto nel contrasto al Covid – annuncia Toti – quella antinfluenzale resta una vaccinazione molto importante in un momento così delicato di transizione verso l’uscita dalla pandemia».

Il vaccino antinfluenzale sarà gratuito per gli over 60, per i bambini tra i sei mesi e i sei anni e per le categorie a rischio. La Regione ha stanziato 1,5 milioni per l’acquisto di 100.000 dosi in più rispetto all’anno scorso, per un totale che sale a oltre 600 mila dosi.