Dall’1 al 7 ottobre, in occasione della settimana mondiale dell’allattamento materno, una task force di specialisti dell’Asl 3 genovese risponde alle neomamme con un filo diretto telefonico e una mail dedicata (insalute@asl3.liguria.it). Saranno inoltre fornite informazioni sui servizi a disposizione delle donne e delle famiglie, sia in ospedale sia sul territorio, come, per esempio, il servizio di home visiting Asl 3 dedicato al momento del ritorno a casa dopo il parto e i gruppi online di sostegno per mamme durante i primi mesi post nascita.

Inoltre, ci saranno sei appuntamenti in programma, nel corso dei quali si potranno approfondire numerosi argomenti, tra cui vaccinazioni anti-covid durante l’allattamento, tecniche di allattamento e consigli sull’alimentazione della mamma.

Nel dettaglio:

Venerdì 1 ottobre, dalle 8 alle 14: Paola Gelli, coordinatore Infermieristico Neonatologia Villa Scassi, numero diretto: 331 698 8102

Sabato 2 ottobre, dalle 8 alle 14: Katia Pistelli, ostetrica, responsabile del Percorso Nascita Asl3, numero diretto: 010 849 6836

Lunedì 4 ottobre, dalle 14 alle 17,30: Mariangela Raso, assistente sanitaria Consultorio Percorso nascita via Assarotti Distretto 11, numero diretto: 010 849 5717

Martedì 5 ottobre, dalle 8 alle 14: Gabriele Vallerino, ginecologo, direttore Dipartimento Materno infantile e S.C. Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Villa Scassi, numero diretto: 337 252 168

Mercoledì 6 ottobre, dalle 8 alle 14: Luigi Canepa, ginecologo, responsabile Consultorio Familiare, numero diretto: 010 849 6870

Giovedì 7 ottobre, dalle 8 alle 14: Lorella Mazzarello, direttore Neonatologia Ospedale Villa Scassi, numero diretto: 010 849 2344