All’interno del programma di Seafuture 2021, l’AdSP del Mar Ligure Orientale presenterà domani, 30 settembre, il progetto Comodalce, co-finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione transnazionale Interreg Central Europe. Il progetto consiste nell’applicazione di soluzioni tecnologiche per facilitare lo scambio dati tra gli operatori coinvolti nel corridoio intermodale La Spezia-Verona e ha coinvolto, oltre al porto della Spezia, i porti di Trieste (capofila di progetto), Rostock, Capodistria e Gdynia e gli interporti di Verona e Budapest.

La presentazione si svolgerà all’interno della conferenza “Driving the change in shipping & Logistics: Eu funding opportunities in the 2021-2027 programming period”.

L’evento sarà incentrato sui temi cardine del Green Deal così come stabilito nell’Agenda della Commissione Europea e nelle relative strategie per la mobilità sostenibile e intelligente. Durante la tavola rotonda organizzata all’interno della sessione “Linking ports and inland terminals”, prevista nel pomeriggio del 30 settembre, saranno presentati alcuni progetti cofinanziati con fondi europei focalizzati sull’interconnessione sostenibile tra i porti e i retroporti tramite lo sviluppo di strumenti ict.