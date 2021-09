Valore della produzione di 5,32 milioni (da 5,57 milioni, -4%), un ebitda di 2,13 milioni (da 2,57 milioni) e un risultato netto a 1,12 milioni (da 1,49 milioni). Questi i principali risultati del primo semestre 2021 di Renergetica.

Il cda della società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili, quotata sul mercato Aim Italia, ha approvato i conti.

Il presidente Stefano Giusto, presidente di Renergetica, ha sottolineato: «Nella difficile situazione contingente caratterizzata dalla pandemia Covid-19, che ha determinato inevitabili rallentamenti nei processi autorizzativi, Renergetica mantiene risultati positivi anche nella semestrale 2021 e rafforza la propria presenza internazionale con l’ingresso nel mercato spagnolo. L’accordo pluriennale raggiunto con Erg per lo sviluppo in questo specifico mercato riconferma la nostra affidabilità, riconosciuta da operatori di primissimo livello che ci hanno scelto come partner commerciale».