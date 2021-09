La giunta comunale, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Caterina Peragallo, il progetto esecutivo per il consolidamento e messa in sicurezza di una parte di via Alpini d’Italia, per un investimento di 200 mila euro.

Con questo intervento saranno rimessi a nuovo circa 170 metri del tratto stradale utilizzato per raggiungere la frazione Collodari, fortemente deteriorato anche in seguito alle forti piogge abbattutesi sul territorio nell’ottobre 2018.

«La prevenzione del dissesto idrogeologico e le azioni per mettere in sicurezza il nostro fragile territorio sono tra le priorità che si è data questa Amministrazione comunale. Ringrazio l’assessore Peragallo per aver seguito le fasi di questo progetto» dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.

Per la precisione l’intervento riguarderà: consolidamento della sede stradale con particolare riguardo alla porzione di valle; la regimentazione delle acque meteoriche con la realizzazione di una cunetta; il consolidamento della parete rocciosa posta a monte della strada con la sistemazione di una rete metallica, dopo aver pulito la superficie dagli arbusti infestanti.