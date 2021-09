35 mila euro di investimenti nelle scuole comunali di Recco destinati a migliorare l’offerta formativa e a garantire la massima sicurezza, risorse che sono state equamente distribuite tra l’acquisto di arredi, una cucina e nuove tecnologie.

«Con i fondi messi a disposizione delle scuole dal Comune − commenta il sindaco di Recco Carlo Gandolfo − abbiamo proseguito in un percorso che vede spazi e attrezzature sempre più adatti a rispecchiare gli obiettivi pedagogici e i nuovi metodi per la didattica, di cui l’amministrazione vuole essere partecipe impegnandosi a investire nell’istruzione del futuro».

Nel dettaglio, attraverso questo stanziamento, il Comune acquisterà lavagne multimediali di ultima generazione per le classi della scuola di via Massone; nelle scuole dell’infanzia di San Rocco e Megli e in alcune aule della scuola primaria saranno installate tende ignifughe parasole; per la scuola dell’infanzia di Megli sarà acquistata una nuova cucina mentre nuove attrezzature saranno messe a disposizione delle cucine negli altri plessi. Inoltre per la scuola di via Massone è previsto l’arrivo di nuovi tavoli. Infine una parte dei fondi sono stati destinati alla dotazione di apparecchiature per migliorare la connettività internet, e telefonica, nei plessi di Megli, San Rocco e via Milano.