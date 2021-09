Questa mattina il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha conferito la delega ai Trasporti – rimasta vacante dopo le dimissioni del consigliere comunale Alessandra Ferrara – ad Antonella Aonzo, già detentrice delle deleghe a Bilancio, Patrimonio e Servizi finanziari.

Lo comunica una nota del Comune.

«Antonella è una valida professionista e ha già dimostrato le proprie competenze in materia finanziaria – sottolinea il sindaco – Ritengo quindi sia la persona più indicata per occuparsi anche di ciò che riguarda i Trasporti, un settore in continua evoluzione che merita grande attenzione per portare avanti un’idea di territorio sempre più all’avanguardia anche nella logistica».