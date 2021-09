Tutto regolare lo svolgimento del servizio di trasporti in tutta la Liguria nella giornata della riapertura delle scuole. Dal tavolo di monitoraggio istituito dalla Regione per verificare la regolarità del servizio in stretto contatto con Trenitalia, le aziende di Tpl della Liguria e nel rispetto delle linee guida concordate con le Prefetture.

«Trattandosi di scuola – afferma l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino – posso affermare che abbiamo superato l’esame del primo giorno in maniera soddisfacente: treni e bus hanno funzionato ottimamente sia all’entrata sia all’uscita dei ragazzi. Ovviamente il monitoraggio proseguirà anche nelle prossime settimane».

Nel dettaglio, Trenitalia informa che sono stati 30.700 i passeggeri sui treni della mattinata in Liguria con un aumento del 20% rispetto allo scorso mercoledì di settembre e che il carico medio registrato tra le 6 e le 9 è stato pari a 138.

Giudicata adeguata l’offerta dei 14 bus di supporto messi a disposizione dall’azienda nelle principali stazioni per eventuali rinforzi al servizio ferroviario.

Amt fa sapere che a Genova, nelle corse del mattino dalle 7 alle 9, tutte le navette scolastiche sono state ben utilizzate dagli studenti con un incremento del 15% di utilizzo medio rispetto al mese di maggio scorso. Dalle 12 alle 13 si è registrato, in ambito urbano, un maggiore afflusso di passeggeri sulla rete in ragione del fatto che gli orari scolastici di uscita sono stati concentrati solo in questa fascia oraria.

Sul servizio provinciale non sono state segnalate criticità e Amt ha impiegato 40 bus gran turismo (anziché i 34 programmati). I passeggeri trasportati sono risultati in linea con il periodo relativo al precedente servizio di potenziamento per le scuole. Il coefficiente di riempimento dei mezzi è stato pari, mediamente, al 30%; i mezzi hanno trasportato mediamente 15 passeggeri a corsa. Le località che hanno registrato i maggiori carichi sono state la Val Fontanabuona e la tratta tra Sestri Levante e Chiavari.

Nessuna criticità neanche da Atc sia nella fascia mattutina sia in quella dalle 13 alle 15:

nello spezzino il servizio si è svolto regolarmente con i potenziamenti e l’organizzazione prevista per la ripresa dell’attività scolastica.

Riviera Trasporti informa che nell’imperiese il servizio è andato tutto regolare nonostante i ragazzi siano usciti da scuola alle ore 12 anziché alle ore 13.30.

Nel savonese, infine, Tpl Linea comunica che sia all’entrata sia all’uscita dagli istituti non si sono verificate criticità di capienza a bordo autobus. L’unica evidenza, alcuni ritardi dovuti al forte traffico nella zona Varazze-Savona.