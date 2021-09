Domani, venerdì 10 settembre alle 11, in presenza presso la sede di Confindustria Genova e online su piattaforma Zoom, sarà presentata la prima edizione del Master di II livello “Energia e Sostenibilità”, promosso dal dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – Dime dell’Università degli Studi di Genova.

Il master è in collaborazione con il Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture – Cieli, il dipartimento di Giurisprudenza Digi, con l’area internazionalizzazione, ricerca e terza missione: Servizio rapporti con imprese e territorio e con Confindustria Genova.

Il Master, sviluppato in partnership con Autogas Nord, Axpo, Duferco Energia, Erg, Iren e Rina propone un percorso di sviluppo di competenze nell’ambito della gestione dell’energia sostenibile con l’obiettivo di formare “Energy Analyst”.

Interverranno Sonia Sandei, vicepresidente vicario Confindustria Genova con delega all’execution del Pnrr e alla transizione ecologica del porto, Ilaria Cavo, assessore regionale alle Politiche giovanili, Università e Formazione, e Marco Fossa, delegato del Rettore all’offerta formativa internazionale e presidente del Comitato di gestione del Master, Università di Genova; seguiranno le testimonianze delle aziende partner.

Per la partecipazione in presenza è necessario essere muniti di Green Pass; per seguire la presentazione online sarà attivo questo link.