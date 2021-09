Un open day on line per la presentazione delle offerte formative relative a 46 posti disponibili in ambito portuale e logistico alla Spezia e a Marina di Carrara.

A proporlo è la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica: l’open day sarà giovedì 16 settembre alle 16,30. Si tratta del primo rivolto ai giovani e alle famiglie sui nuovi corsi di formazione per le figure professionali specializzate richieste dalle aziende in ambito portuale e logistico.

Sarà in collegamento il direttore con lo staff della Scuola per illustrare le offerte.

Per ogni quesito sarà possibile inviare le domande di chiarimenti e approfondimenti a info@scuolatrasporti.com.

L’Open day sarà dedicato alla “Formazione Giovani”, con un focus specifico sulla formazione rivolta ai giovani 18-29 anni.

Saranno presentati in particolare quattro progetti che, in partnership con le imprese, prevedono stage pratici e formazione all’interno delle stesse aziende per ben il 50% delle ore in programma.

I corsi sono finanziati nell’ambito del Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Bando Matchpoint). Si tratta di:

due corsi per “Operatore polivalente terminal portuale”, 24 posti complessivi

un corso per “Tecnico delle spedizioni”, 10 posti

un corso per “Logistic manager”, 12 posti

Per partecipare all’open day on line della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica aperto a ragazzi, giovani e famiglie è sufficiente collegarsi al sito www.scuolatrasporti.com.