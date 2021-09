L’International Flight Training School (Ifts) continua ad accogliere nuovi frequentatori: due piloti tedeschi della German Air Force hanno da poco iniziato, nel 61esimo Stormo di Galatina (Lecce), la fase di addestramento avanzato al volo, la cosiddetta Fase IV – LeadIn to Fighter Training – nell’ambito di un accordo siglato dal Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, e dal Maj. Gen. Klement, Commander of the Flying Units della German Air Force.

L’addestramento dei piloti tedeschi si aggiunge a quello – già in corso da giugno sempre presso la Ifts – di piloti della Qatar Emiri Air Force che hanno già completato i moduli di addestramento sintetico sia sul Partial Task Trainer (PTT) che sul Full Mission Simulator (FMS) – gli ultratecnologici simulatori integrati nel sistema di addestramento connesso al velivolo T-346A – e hanno già iniziato la parte istruzionale in volo.

L’accordo italo-tedesco per l’addestramento avanzato al volo prevede la possibilità di estendere in futuro la collaborazione anche alla Fase III, propedeutica al conseguimento del Brevetto di Pilota Militare.

L’International Flight Training School nasce dalla collaborazione strategica tra l’Aeronautica Militare e Leonardo per la realizzazione di un centro avanzato di addestramento al volo che costituisce il riferimento internazionale per il training dei piloti militari a partire dalla Fase IV (Advanced/Lead-In to Fighter Training) e prevede una partnership industriale tra Leonardo e Cae per le attività di manutenzione/supporto della flotta velivoli e dei simulatori.

Si tratta di un virtuoso esempio di collaborazione e sinergia per il sistema Paese in grado di soddisfare la crescente domanda dei paesi partner per la formazione dei propri piloti. Il progetto Ifts ha messo a fattor comune due eccellenze nazionali: l’expertise e la tradizione dell’Arma Azzurra e le capacità di Leonardo nel settore dell’addestramento. La decisione della Forza Aerea Tedesca, dopo quella del Qatar, di inviare i propri piloti ad addestrarsi in Italia presso l’Ifts, testimonia concretamente l’apprezzamento per il sistema addestrativo italiano e per le potenzialità di questo ambizioso progetto a livello internazionale.

Un nuovo campus Ifts alla base dell’Aeronautica Militare di Decimomannu in Sardegna è in corso di realizzazione, una vera e propria accademia del volo in grado di ospitare allievi, personale tecnico nonché aree ricreative, mensa, impianti sportivi, infrastrutture logistico-manutentive che dovranno gestire l’operatività della flotta di 22 velivoli M-346 (denominato T-346A dall’Aeronautica Militare). Un intero edificio sarà dedicato al Ground Based Training System (GBTS) per ospitare le aule di formazione e l’installazione di un moderno sistema di addestramento basato su sistemi di simulazione di ultima generazione.