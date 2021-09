«L’annuncio dell’imminente sottoscrizione di una nuova commessa per l’acquisto di sei P180 di Piaggio Aerospace da parte del Mise, se poi confermata dai fatti, è un segnale positivo per l’occupazione ligure, in quanto consentirà a LaerH di prendere respiro nell’attesa che si definisca la cessione del gruppo».

È il commento dell’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti.

«Più volte abbiamo ribadito l’indispensabilità di LaerH nel percorso produttivo di Piaggio − spiega Benveduti − La mancanza di carichi lavoro ha minato in questi mesi le sorti dei 46 lavoratori. Contiamo che, anche grazie all’intervento del ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che già nella visita a Savona delle scorse settimane aveva dimostrato la proprio vicinanza alla vertenza, venga presto formalizzata questa nuova commessa, che andrà ulteriormente ad arricchire l’importante lavoro svolto in questi anni dal commissario straordinario Vincenzo Nicastro, capace di rendere appetibile agli occhi dei possibili acquirenti l’azienda con un portafoglio ordini che supera i 600 milioni di euro».