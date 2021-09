Nel prossimo fine settimana torna, per il sesto anno consecutivo, l’iniziativa dell’associazione Gigi Ghirotti Onlus Genova Non ti scordar di me.

Si inizierà venerdì 1° ottobre alle ore 14.30 nella sala Quadrivium con un incontro per illustrare alla cittadinanza l’attività dell’Associazione.

Sabato 2 ottobre in agenda un open day di animazione in piazza con stand informativi sui servizi offerti dall’Associazione e momenti di intrattenimento con musica e danza. La giornata si concluderà con il concerto tributo a Battiato previsto sabato sera nel cortile di Palazzo Tursi.

Domenica 3 ottobre, fuori da alcune parrocchie, saranno distribuite bustine di semi del fiore di campo dai petali azzurri per una raccolta di donazioni a favore dell’Associazione per sensibilizzare i genovesi sul valore del volontariato.

Obiettivo dell’iniziativa è diffondere e comunicare le attività di volontariato e i servizi proposti alla cittadinanza, in modo gratuito, dall’Associazione che, dal 1984, è impegnata nell’assistenza sociosanitaria con la terapia del dolore e le cure palliative dedicate ai malati oncologici.

«Sono contenta di presentare anche quest’anno l’iniziativa della Gigi Ghirotti con cui abbiamo ormai stabilito una pluriennale collaborazione – commenta l’assessore ai Grandi Eventi Paola Bordilli – la onlus è un punto di riferimento per la nostra comunità soprattutto nei momenti di difficoltà legati alla malattia: come amministrazione siamo impegnati nel supporto agli eventi della Ghirotti e nella promozione dei servizi svolti dai volontari. In questo solco si inserisce anche l’apertura, nei mesi scorsi, del nuovo infopoint nel centro storico in un locale sequestrato alla criminalità organizzata e trasformato in uno sportello per la onlus».

«Ringrazio l’amministrazione comunale per l’attenzione alle nostre iniziative – ha detto il professor Franco Henriquet, presidente della Gigi Ghirotti onlus – la tre giorni che abbiamo organizzato ha lo scopo di promuovere il più possibile tra i genovesi i nostri servizi e raccogliere anche fondi per la nostra attività, che è in continua crescita».

Il Non ti scordar di me è il fiore che porta con sé il messaggio di attenzione per l’opera di volontariato che impegna l’onlus cittadina, riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale.

IL PROGRAMMA

Venerdì 1° ottobre

Sala Quadrivium in piazza santa Marta 2

dalle ore 14.30

Workshop sui servizi dell’associazione, presenti i volontari per informazioni

dalle ore 16 alle 18

Evento teatrale

Vivere ogni cosa – Testimonianze sul fine vita

Tre attori e un cantautore guidano il pubblico con letture, dialoghi e musica in un percorso di testimonianze con la partecipazione e interventi del professor Franco Henriquet e dei suoi collaboratori che racconteranno il “Prendersi cura di…”.

L’evento potrà anche essere seguito in streaming sui social dell’Associazione

Ingresso gratuito su prenotazione telefonica al numeri 010 3512 623 – 625.

Sabato 2 ottobre

Largo Pertini a fianco del Teatro Carlo Felice

dalle ore 10 alle 18.30

Tutti in piazza

Un grande gazebo sarà animato dai volontari per informazioni su servizi e progetti.

Nello spazio aperto anche spettacoli di musica e danza organizzati “per ringraziare i genovesi per le donazioni passate e future, linfa vitale per continuare a offrire in modo gratuito nostri servizi”.

Chi vorrà potrà provare la Camminata metabolica, il nuovo modo di fare ginnastica all’aperto, guidato da due trainer. Un modo per ringraziare i genovesi per le donazioni passate e future che sono la linfa vitale per continuare a offrire in modo gratuito i nostri servizi.

Palazzo Tursi nel cortile

ore 19.30

Concerto tributo a Franco Battiato

Entrata a offerta su prenotazione telefonando ai numeri al numeri 010 3512 623 – 625.

A cura di: Conservatorio Paganini di Genova. Conservatorio Vivaldi di Alessandria, scuola Artis, coro Sibi Consoni, Accademia vocale di Genova con la direzione artistica di Francesco Negri, Daila Fazio, Matteo Michillo, Alessandro Papini e la direzione tecnica di Simone Carbone.

Presenta Michele Corti.

Domenica 3 ottobre

Sul sagrato di alcune parrocchie saranno presenti i volontari dell’Associazione impegnati nel distribuire bustine di semi di Non ti scordar di me per una raccolta di donazioni.

Questi i luoghi di culto presidiati in città:

S. Donato in centro storico

Diecimila Martiri Crocifissi a Marassi

S.S. Annunziata del Chiappeto a Borgoratti

S. Martino d’Albaro in via Lagustena

S.S. Annunziata di Sturla

S. Giuseppe e Padre Santo in via del Commercio

S. Siro di Nervi

Nostra Signora della Consolazione in via XX Settembre.

Prevista anche l’attivazione di un punto di promozione al Mercato Orientale di via XX Settembre.