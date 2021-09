«Credo che valorizzare il settore della nautica voglia dire valorizzare le nostre coste, il nostro turismo, il nostro agroalimentare e le nostre città d’arte, come Genova. Vuole dire creare sinergie tra chi produce, chi gestisce a chi ospita le persone che sono appassionate di nautica. In questo salone si vendono barche, e siamo tornati a venderne un buon numero: noi contiamo di tenere queste barche sul territorio italiano, perché creino indotto sul suolo italiano. Per questo puntiamo a dare servizi di qualità, dal refitting e ai servizi più propriamente tecnici, a quelli più tipici del nostro Paese, legati all’agroalimentare e alla cultura. In questo senso, bene che il ministro abbia ribadito la volontà di inserire le marine e la riqualificazione dell’offerta turistica portuale negli incentivi dell’ecobonus all’80%».

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo aver incontrato ieri il ministro del Turismo Massimo Garavaglia al Salone Nautico di Genova.

«Sappiamo che purtroppo sul mare, in Italia, abbiamo una frammentazione di competenze tra capitanerie di porto, regioni, Stato e concessioni – aggiunge Toti – È un mondo complesso, ma che si deve mettere a servizio del turismo, delle persone che ci visitano e del mondo della nautica. Per questo credo che quella del ministro Garavaglia sia stata una delle visite più qualificanti a questo Salone nautico: voglio ringraziare ancora il Governo e il ministro, perché la presenza e l’attenzione sono state importanti, segno che il Governo è attento al mondo delle imprese in un momento di ripresa».

Il presidente Toti e il ministro Garavaglia si sono poi recati allo Yacht club di Genova, dove si è parlato di Ocean Race: «È una sfida in cui abbiamo creduto, in cui ha creduto il Comune di Genova, che si sposa perfettamente con questo anno di straordinaria ripresa di tutto il settore nautico – ha detto Toti – con un Salone che è tornato a essere centrale nel mondo, con una nautica che cresce ed è quindi motore di una iniziativa come questa. L’Ocean race è un gioiello assoluto delle regate, è un unicum, la regata più sfidante per tutti velisti. Esserci come Paese, e arrivare a Genova, è qualcosa che ci riempie di orgoglio ma spero anche che riempia il cesto della nostra economia».