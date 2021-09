Il gruppo Laghezza, leader nel mercato italiano delle operazioni doganali, ma presente sull’intera catena logistica con magazzini, attività di trasporto e di distribuzione, sbarca a Trieste, formalizzando l’acquisizione della società Levante srl che opera nel porto di Trieste.

Per la Laghezza spa l’operazione assume un duplice significato: da un lato, il rafforzamento della presenza del gruppo in una realtà anche storicamente emblematica per la gestione dei servizi doganali; dall’altro, un’espansione verso Oriente che potrebbe preludere un ulteriore allargamento verso i mercati con maggiore crescita potenziale d’Europa. In termini generali, l’acquisizione di Levante srl segna un ulteriore passo in avanti lungo la strategia di potenziamento sul mercato nazionale, in tutti i principali gangli strategici (porti, aeroporti e interporti) del traffico merci e della logistica, perseguita negli ultimi anni dal gruppo spezzino.

Levante srl opera nell’ambito dei servizi portuali con una spiccata specializzazione nella fornitura di servizi per le operazioni e l’assistenza doganale. La società triestina dispone di spazi magazzino all’interno dell’area portuale, con potenzialità di sfruttamento del regime di zona franca.

«L’acquisizione di una realtà strutturata come Levante srl, nel Porto di Trieste – sottolinea Alessandro Laghezza, presidente di Laghezza spa – segna un’ulteriore accelerazione nel percorso strategico che ha come traguardo la conquista del ruolo di partner unico di riferimento per tutte le attività dei nostri clienti a livello nazionale. Condividiamo con il precedente management la determinazione nel voler offrire servizi di alta qualità, base indispensabile sulla quale potenziare e ottimizzare l’attività. Una presenza significativa sullo scalo giuliano ci assicura la possibilità di svolgere un ruolo da protagonista in un sistema portuale sempre più importante a livello Europeo, e al centro di un importante sforzo progettuale».

L’acquisizione della società triestina da parte della Laghezza spa è frutto di una crescita costante delle attività del gruppo, che in questi ultimi anni ha investito in innovazione, diversificazione dei servizi ed espansione territoriale. Attualmente Laghezza spa conferma la propria presenza sul territorio nazionale, con un network di 20 filiali proprie collocate in tutti i più importanti porti, aeroporti e hub logistici del paese, oltre 500 addetti e un fatturato di circa 70 milioni di euro. Un network che lavora in stretta connessione con la sede centrale per offrire servizi professionali ed efficienti ai propri clienti su tutto il territorio nazionale.